Nouvelle tuile: Kevin De Bruyne "a un problème à l'épaule"

Manchester City et Leicester se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre mercredi.

Sans Kevin De Bruyne, les Citizens se sont imposés à Sheffield Wednesday grâce à un but de Sergio Agüero (53e, 0-1). Leicester a également écarté par la plus petite marge Birmingham.

Le Diable Rouge a été laissé au repos par Pep Guardiola. "Il a un problème à l'épaule et n'est pas fit. Il est tombé dans une mauvaise position et a eu un problème. On ne sait pas combien de temps il sera indisponible. J'espère que ce ne sera pas trop long", a confié l'entraîneur citizen en conférence de presse.

Du côté de Leicester, le club a également sorti une équipe de D2 par le plus petit écart grâce à un but de Ricardo Pereira (82e). Dennis Praet a joué tout le match avec les Foxes et Youri Tielemans est monté au jeu (60e).