Officiel: le gardien espagnol Iker Casillas raccroche les crampons

Iker Casillas, mythique gardien de but de l'Espagne championne du monde en 2010, a officialisé mardi sa retraite à l'âge de 39 ans, un choix sans grande surprise après plus d'un an sans jouer à la suite d'un malaise cardiaque.

"Aujourd'hui est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive: le moment de dire au revoir est arrivé", écrit le portier du FC Porto dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Avec 25 titres au cours de sa carrière, dont la Coupe du monde 2010, deux Euros (2008, 2012) et trois Ligues des champions (2000, 2002, 2014) avec le Real Madrid, "San Iker" a incarné l'âge d'or de l'Espagne du football.

Un malaise cardiaque à l'entraînement en mai 2019 avait mis un brutal coup d'arrêt à sa carrière, après plus de 1.000 matches professionnels, même s'il était resté formellement membre cette saison de l'effectif de Porto, vainqueur du doublé Coupe-Championnat au Portugal.