Comme vous l'avez compris, EA Sports est en pleine période de promo pour son jeu FIFA 22. Hier, nous parlions de Kevin De Bruyne qui avait piégé un de ses coéquipiers avec une fausse carte, reprenant des stats erronées. Ce matin, c'est à Milan qu'on se dirige, où Olivier Giroud a pris connaissances des statistiques attribuées par les développeurs pour cette année.

Et visiblement, le Français n'est pas convaincu. Dans un très bon italien, il s'est montré étonné de n'avoir que 39 en vitesse. "Ce n’est pas possible... 39 en vitesse ? Mais même mon fils est plus rapide que moi. Je suis meilleur que ça", a plaisanté le Français, devant des coéquipiers hilares devant cette statistique. Reste à convaincre les équipes de EA Sports.