Olivier Giroud s'apprête à entrer dans le cercle des Bleus à 100 sélections ou plus, une étrangeté pour un joueur arrivé sur le tard, pas toujours indiscutable mais indispensable aux yeux de son sélectionneur Didier Deschamps. Invité de l'émission Top of the Foot (RMC), l'attaquant de Chelsea, passé par Arsenal et Montpellier, a évoqué Karim Benzema, non retenue en Equipe de France depuis 2015, et avec il ne cesse d'être comparé.

"Clairement, c'est dommage", a-t-il reconnu. "Parce que Karim reste un joueur impressionnant de par ses qualités. Moi, je n'ai jamais eu de contentieux avec lui, l'histoire a voulu qu'on nous oppose. J'ai toujours eu une bonne entente avec lui, beaucoup de respect mutuel... du moins de ma part envers lui. Je trouve ça dommage tout ce qui s'est passé, c'est une sorte de gâchis, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Et l'équipe de France a un vivier de jeunes joueurs assez exceptionnel, un vivier de jeunes talents impressionnant. Les Anglais nous envient beaucoup de cette jeune génération qui monte en puissance. C'est dommage, mais il faut avancer".

La suite pour Giroud, c'est l'Euro reporté à l'été 2021 avec les Bleus. Nul doute qu'il devrait être du voyage, malgré le temps de jeu toujours limité qu'il pourrait avoir cette saison à Chelsea.