Ils ont profité de son absence: un joueur de Marseille cambriolé pendant le Clasico

C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'importance. Des cambrioleurs profitent du fait que les joueurs de foot soient en train de disputer des matchs pour s'introduire chez eux et leur voler des fortunes.

C'est encore ce qui est arrivé à Valentin Rongier ce dimanche. Alors que le joueur de l'Olympique de Marseille affrontait le PSG avec ses coéquipiers (0-0), il était, sans le savoir, victime d'un cambriolage dans le même temps.

C'est le journal La Provence qui révèle cette information. Selon nos confrères français, les voleurs se sont introduit par effraction dans le domicile du joueur pendant le Clasico. Le montant des affaires volées n'a pas été communiqué.

Récemment, plusieurs autres joueurs ont été victimes de vols alors qu'ils étaient en plein match. En mars dernier, le joueur du PSG, Angel Di Maria, s'est fait voler pour 500.000 euros de montres et de bijoux pendant qu'il affrontait Nantes au Parc des Princes.

Di Maria n'est pas le seul Parisien à s’être fait cambrioler, Marquinhos, pour sa part, avait subi une tentative d’intrusion en janvier, pendant un match contre Monaco au Parc des Princes et le domicile de Mauro Icardi avait également été visité alors qu’il jouait contre Lorient. En décembre 2018, Thiago Silva s’était vu dérober pour 1,5 million d’euros d’objets de luxe.