On n'arrête plus Michy Batshuayi: le Diable Rouge une nouvelle fois décisif avec le Besiktas

Michy Batshuayi ne s'arrête plus d'être décisif pour son club de Besiktas, puisqu'il a une nouvelle fois offert la victoire à la formation stambouliote en inscrivant l'unique but de la rencontre lors de la 22e journée du championnat turque mardi sur la pelouse de Karagumruk.



Auteur de l'unique but de la victoire la semaine dernière contre Gaziantep, 'Batsman' a réitéré sa performance grâce à un pénalty transformé à la 39e minute. Il porte ainsi à neuf son nombre de réalisations cette saison en championnat. Un résultat qui permet à Besiktas d'occuper la 3e place du classement avec 35 unités, à 15 longueurs du leader Trabzonspor. Un temps critiqué depuis son arrivée en prêt de Chelsea, Michy Batshuayi a démarré la nouvelle année sur les chapeaux de roue en enchaînant un troisième match lors duquel il a réussi à faire trembler les filets.