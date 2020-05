Opposée à l'arrêt des championnats, l'UEFA menace les clubs Belges: "Ils devront affronter les préliminaires européens"

L'UEFA semble totalement opposée à l'idée d'un arrêt des championnats nationaux. L'instance qui régit le football européen a d'ailleurs menacé les pays concernés d'une obligation de jouer des tours préliminaires en coupe d'Europe.

L'UEFA fait à nouveau dans la menace. L'instance européenne semble n'en avoir que faire des préoccupations sanitaires de certains pays, qui ont décidé de ne pas relancer les compétitions de football à l'échelle nationale. Une décision très critiquée par Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA.

Ce dernier a rappelé que l'instance espérait pouvoir assister à la fin des championnats d'ici le début du mois d'août. La Belgique a annoncé hier qu'elle ne rejouerait pas. Dès lors, l'UEFA a décidé de sortir de nouvelles menaces. "Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA", a affirmé le Slovène au Corriere dello Sport.

Ce qui implique que, si cela se confirme, même le Club de Bruges, champion et théoriquement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions, serait forcé de jouer des tours préliminaires. "Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les Championnats et les Coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot", a détaillé le président de l'UEFA.

Ceferin a aussi confirmé que, "sauf cataclysme", la Ligue des Champions et l'Europa League se termineront en août.