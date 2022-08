Oups: Marc Cucurella quitte Brighton pour rejoindre Chelsea, le club se trompe de personne en le remerciant (photo)

Le défenseur gauche espagnol Marc Cucurella a été transféré de Brighton à Chelsea, où il a signé un contrat de six ans, a annoncé vendredi le club londonien.

La somme du transfert de Cucurella n'a pas été révélée par les Blues, mais elle avoisinerait les 60 millions de livres (71 millions d'euros) selon les médias britanniques.

"Je suis très heureux, c'est une belle opportunité pour moi de rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde et je vais travailler dur pour être heureux ici et aider l'équipe", a déclaré le joueur de 24 ans, qui est d'ores et déjà disponible pour le premier match de Chelsea en Premier League, samedi contre Everton.

De son côté, le club de Brighton a publié une vidéo des meilleurs moments du joueur sous ses couleurs en le remerciant "pour les souvenirs". Sauf que le club anglais a commis une petite bourde dans son message. L'administrateur du compte Twitter pensait bien faire en identifiant Cucurella dans son message, mais il s'est trompé de compte !

En effet, le @cucurella utilisé par le club renvoie à un compte anonyme créé en 2009 et qui semble totalement inutilisé.

Une petite bourde pas bien grave, mais qui prête à sourire.