Parfaite entrée en matière pour Thomas Vermaelen en Ligue des Champions asiatique

Le Vissel Kobe, avec Thomas Vermaelen aligné toute la rencontre, a parfaitement réussi son entrée en matière dans la Ligue des Champions d'Asie. Le club japonais, vainqueur de la Coupe de l'Empereur en 2019, a dominé 5-1 le club malaisien de Johor DT mercredi, dans le groupe G.



Auteur d'un triplé (13e, 58e et 72e), Keijiro Ogawa a été le grand artisan du succès de Kobe. Kyogo Furuhashi (28e) et Douglas (65e) ont inscrit les autres buts. Muhammad Safawi Rasid, sur penalty, avait provisoirement égalisé (27e). Ce groupe comprend également le club chinois de Guangzhou Evergrande, lauréat en 2013 et 2015, et les Coréens de Suwon, dont la rencontre a été reportée en raison du coronavirus qui sévit en Chine. Le Vissel Kobe se rendra à Suwon le 19 février.