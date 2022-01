Pas content d'une critique, Lionel Messi a insulté une ancienne star du foot: "Il m'a traité d'âne"

Devenu consultant pour la chaine Sky Sport, Jamie Carragher est une légende de Liverpool. L'ancien joueur a révélé hier (vendredi) qu'une de ses réflexions sur les performances de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG n'ont pas plu à l'international argentin, qui lui a fait savoir.

"Plus tôt dans la saison, j'avais dit que je ne pense pas que Ronaldo est une grande réussite pour United et je l'ai comparé à Messi au PSG en disant qu'il n'était pas une bonne signature non plus", raconte Carragher. "J'ai reçu un message sur Instagram de Messi lui-même. Je ne vais pas montrer le message mais il m'a essentiellement traité d'âne", détaille encore Carragher.

Loin d'être rancunier, Carragher en a même profité pour déclarer sa flamme à l'Argentin. "Il regarde l'émission donc j'espère qu'il nous regarde maintenant parce que Lionel je t'aime énormément ! Tu es le meilleur joueur de tous les temps et c'est vrai que comparé à toi, j'étais un âne. Je n'ai aucun problème avec cela", ajoute encore l'ancien joueur de Liverpool avec un grand sourire.