Pas d'arrivée, que des départs: le mercato inédit du Real Madrid cet été

Pour la première fois en 40 ans, le Real Madrid a bouclé un mercato estival sans recrues. Mais avec beaucoup de départs.

Une première depuis 1980!

Comme l'indique le quotidien espagnol AS, le Real Madrid a réalisé un mercato inédit cet été. Le club de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard a vu le marché des transferts se terminer ce lundi sans la moindre recrue. Et donc sans le moindre euro dépensé. Ce qui était une volonté du président Florentino Perez afin de soulager des comptes meurtris par la crise sanitaire du coronavirus.

Si l'entraîneur Zinédine Zidane s'était accordé avec ses dirigeants sur ce point, il a vu pas moins de 15 de ses joueurs quitter le navire (8 transferts et 7 prêts) durant cette période estivale.

Sont partis définitivement: Achraf Hakimi à l'Inter Milan (pour 40 millions d'euros), Sergio Reguilon à Tottenham (30 M€), James Rodriguez à Everton (25 M€), Oscar Rodriguez au FC Séville (13,5 M€), Javi Sanchez à Valladolid (3 M€), De Frutos et Dani Gomez à Levante (2,5 et 2,5 M€) et Alberto Soro à Grenade (2,5M€).

Ont été prêtés: Take Kubo à Villarreal (contre 2,5 millions d'euros), Dani Ceballos à Arsenal (4 M€), Borja Mayoral à l'AS Rome (2 M€), Jesus Vallejo à Grenade, Jesus Reinier au Borussia Dortmund, Gareth Bale à Tottenham et Brahim Diaz à l'AC Milan.

Si l'on prend encore en compte les 4 millions récupérés pour le passage de Diego Llorente de la Real Sociedad à Leeds (le Real Madrid avait un pourcentage sur une future vente), le club merengue a empoché 131,5 millions cet été.

Malgré l'absence de recrue, quoi qu'on en dise, le mercato du Real est assez réussi.