Le SUPERBE geste de Neymar: le Brésilien sauve 142 emplois dans son institut au Brésil (photo)

Le Brésilien Neymar a décidé de maintenir le cap dans son institut, créé au Brésil pour aider les enfants défavorisés. Fermé depuis un an, il ne génère plus rien. Mais pour sauver ses employés, Neymar va sortir le portefeuille.

Neymar n'oublie pas le personnel de son institut. En 2014, le Brésilien avait ouvert l’Instituto Neymar Jr, à Praira Grande. Ce dernier permet de soigner des enfants défavorisés, qui ont aussi des activités sportives et un grand soutien scolaire. Plus de 3.000 enfants y passaient avant la fermeture en mars 2020, la faute à la covid-19.

Depuis un an, les 142 employés craignent pour leur travail. Mais Neymar a décidé d'agir en leur garantissant l'intégralité de leur salaire, comme l'explique OUL Esporte. Concrètement, Neymar déboursera, sur ses fonds, près de 90.000 euros par mois jusqu'à la réouverture du centre. Tous les employés seront donc payés intégralement, en recevant encore leurs avantages sociaux.

“Ma famille et moi maintenons l’ensemble de la structure, avec 142 employés, qui reçoivent leurs salaires et leurs avantages sociaux dans leur intégralité. Nous l’avons fait avec nos propres ressources. Les emplois et les salaires des personnes qui travaillent dans l’institut en sont assurés, quelle que soit la durée de la pandémie”, a expliqué Neymar dans les médias brésiliens.

Un superbe geste !