Patrice Evra démonte les Français: le défenseur tacle son pays et regrette d'avoir joué avec les Bleus

Patrice Evra a décidé de régler ses comptes. L'ancien international français, qui consacre actuellement énormément de temps à la jeunesse de divers pays africains, notamment au Ghana, n'a jamais eu sa langue en poche. Mais sa dernière sortie aura le mérite de faire des remous.

Interrogé par le journal Sport Brief sur son engagement en faveur du continent africain, Evra n'a pas mâché ses mots. Surtout sur son passé avec les Bleus, dont il a porté le maillot à 81 reprises, notamment en 2010 lors du fiasco de Knysna. Et visiblement, il ne le referait plus. "Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France", a lâché l'ancien défenseur. "Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France", a-t-il ensuite rappelé.

Il a finalement flingué la mentalité française pour justifier ce propos. "J’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais", a déclaré Evra, visiblement très remonté.

Le message est passé.