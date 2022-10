Patrick Vieira pousse un coup de gueule à propos du nombre d'entraineurs noirs en Europe: "Les portes ne nous sont pas ouvertes"

Coach de Crystal Palace, club de Premier League, Patrick Vieira est le seul entraîneur noir du championnat anglais. Un constat qu'il dresse lui-même, au micro de la BBC : pour lui, il y a un manque d'opportunités pour les entraîneurs noirs, en Europe. Il s'engage ainsi pour plus de mixité dans les championnats.

"Quand on regarde les cinq principaux championnats dans le monde et qu’on regarde le nombre d’entraîneurs noirs en première ou en deuxième division, ce n’est pas suffisant", clame le Français. "Il y a un manque d’opportunités. Les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent les décisions. Mais je pense surtout que les portes ne nous sont pas ouvertes pour faire ce que nous pouvons faire et accéder à des postes de management".

Même constat ailleurs en Europe

Avant de faire une demande aux dirigeants de clubs : "On doit nous donner plus d’occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n’importe qui d’autre".

Un constat qui peut être translaté à notre pays. En D1A, sur 18 clubs, un seul est entraîné par un entraîneur noir, Zulte-Waregem, mené par le Sénégalais Mbaye Leye. Même chose en France, où Antoine Kombouaré est le seul coach noir, lui qui entraîne le FC Nantes, et avec qui il a remporté la Coupe de France l'année précédente.

En Espagne et en Italie, le constat est encore pire : parmi les 20 clubs que composent la Serie A et la Liga, aucun n'est entraîné par un coach d'origine africaine.