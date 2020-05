Paul-José Mpoku: "Ces dernières années, j’ai beaucoup plus aimé les matchs contre Charleroi que contre Anderlecht" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, l’ancien joueur du Standard a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Paul-José Mpoku était l’invité de notre journaliste Emiliano Bonfigli ce mercredi. Si le milieu de terrain est en Belgique pour le moment, il a été confiné pendant plusieurs semaines à Abu Dhabi. "Cela s’est plutôt bien passé", explique-t-il. "Je n’ai pas trop à me plaindre. Certaines personnes ont eu plus de difficultés que moi".

"Polo" a rejoint Al-Wahda en janvier. Comment se sont passées ces premières semaines aux Emirats arabes unis? "Quand on vous parle de ce genre de clubs, on vous dit que ce n’est pas très pro etc. J’ai été surpris par le cadre, le professionnalisme du club. J’étais entouré de très bons entraineurs. C’est un club qui est vraiment stable et qui veut toujours aller de l’avant. J’étais très content. Après, on a enchainé les victoires. Quand on gagne, c’est plus facile : tout le monde est content et l’atmosphère est bonne".

"Tu ne peux pas aller là-bas en pensant que ça va juste être la belle vie"

Que pense-t-il du niveau de jeu du championnat? "Le niveau est un peu moins élevé qu’en Belgique. On a quand même joué la Ligue des Champions d’Asie. C’est un très bon niveau. Tu ne peux pas aller là-bas en pensant que ça va juste être la belle vie. Tu dois avoir le même état d’esprit qu’en Europe pour pouvoir performer et pour faire la différence".

Durant cette interview, Mpoku est évidemment revenu très largement sur ses passages au Standard. Quel est son meilleur souvenir avec les Rouches? "La victoire en Coupe de Belgique (NDLR: saison 2017/2018). Après, avec le Standard, je pense qu’il y a plus de regrets que de bons souvenirs car on a plusieurs fois terminé à la 2e place. Ce sont des regrets mais j’ai eu de très bons moments au Standard. A chaque fois que tu joues là-bas, c’est un très bon moment".

"On ne sait jamais ce qui va se passer au Standard"

En janvier, plusieurs cadres ont quitté Sclessin. Outre Mpoku, Pocognoli et Emond sont également partis. Que pense-t-il de ce "nouveau" Standard? "On ne sait jamais ce qui va se passer au Standard. C’est ça qui fait ce club aussi. Durant les 10 dernières années, le club a beaucoup changé de président, de directeur sportif. C’est dommage parce qu’on a un club qui pourrait être au top en Belgique et qui pourrait être un des meilleurs en Europe. C’est ce qui fait souvent défaut: on change tout le temps".

Parmi les spectateurs de cet Instagram Live, il y avait certain Neeskens Kebano. L’ancien joueur de Charleroi a demandé à Mpoku s’il pourrait finir sa carrière chez les Zèbres. "Il sait bien que, Charleroi et moi, nous ne sommes pas trop amis", rigole "Polo" avant de poursuivre. "Je n’irai jamais à Charleroi mais j’aime beaucoup ce derby. C’est toujours chaud, on connait aussi la rivalité qui existe entre les supporters. Ce derby devient même de plus en plus chaud. Ces dernières années, j’ai beaucoup plus aimé les matchs contre les Zèbres que contre Anderlecht".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Paul-José Mpoku via le lien ci-dessous.