Paul Pogba, blessé depuis plusieurs mois, donne de ses nouvelles: "Je n'ai jamais dû faire ça dans ma carrière"

La star française de Manchester United, Paul Pogba, blessé depuis plusieurs mois, s'est déclaré samedi très impatient de pouvoir rejouer au football quand les compétitions pourront reprendre après le coronavirus.



Le champion du monde n'a fait que huit apparitions sous le maillot de Man U, handicapé par une blessure à la cheville. En janvier, il avait finalement subi une opération qui devait théoriquement le tenir éloigné des terrains au moins un mois. Mais c'était avant que le foot anglais ne soit stoppé pour une durée indéterminée en raison de l'épidémie de Covid-19. "J'ai déjà repris l'entraînement et les touchers de balle", a déclaré Pogba, qui n'a plus joué depuis le 26 décembre, au United Podcast diffusé sur le site du club anglais.

"Ca fait un moment que je ressens de la frustration (de ne pas pouvoir jouer). Maintenant que j'y suis presque, je pense juste à revenir et à m'entraîner pleinement avec l'équipe et tout". "Je n'ai jamais eu à faire face à quelque chose comme ça dans ma carrière, mais je veux le prendre du bon côté. Cela me donne encore plus envie de revenir et de bien faire. Et, oui, ça me montre aussi à quel point j'adore le football", a assuré le footballeur français. Revenant sur les circonstances de sa blessure, Pogba a expliqué qu'elle remontait au début de la saison et qu'il lui avait fallu faire preuve de beaucoup de patience pour en sortir. "J'ai donc supporté cela pendant longtemps, en m'entraînant et en essayant de jouer avec. Après m'être arrêté, on a découvert que j'avais une fracture", a-t-il raconté. "J'ai donc dû me faire opérer et maintenant (...) je ne ressens plus de douleurs et j'espère que je serai de retour très bientôt", a-t-il expliqué.