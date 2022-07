Payer ou voir un scandale éclater: un joueur de Crystal Palace victime d'un odieux chantage

L'entraîneur de Crystal Palace, l'ex-champion du monde et d'Europe français Patrick Vieira, a apporté lundi son soutien à sa nouvelle recrue, le milieu malien Cheick Doucouré, venu de Lens, victime de chantage depuis sa signature dans le club anglais. "Je lui ai parlé, et j'ai parlé à son avocat aussi", a déclaré Vieira en conférence de presse à Melbourne, où Crystal Palace doit affronter Manchester United en match amical mardi.

"Bien sûr, aussi bien moi que le club, nous sommes totalement derrière notre joueur. C'est quelque chose que lui en tant que joueur, et nous en tant que club, nous ne pouvons pas accepter", a-t-il ajouté. Dimanche, l'avocat de Doucouré a indiqué que le joueur et son entourage avaient été les cibles d'un chantage et de menaces d'extorsion venant de "plusieurs personnes".

"Ces personnes affirment, avec des preuves falsifiées, que mon client aurait une double identité et demandent le paiement d'une somme d'argent contre leur silence", a affirmé Alexis Rutman dans un communiqué cité dans la presse anglaise. "Plusieurs messages WhatsApp, accompagnés de faux documents, ont été envoyés à mon client et à des personnes de son entourage au cours des derniers jours", a-t-il précisé.

Auteur d'une très belle saison avec Lens (7e de Ligue 1), Cheick Doucouré, 22 ans, était l'une des cibles prioritaires de Patrick Vieira pour remplacer le milieu de terrain anglais Conor Gallagher, retourné à Chelsea à l'issue d'un prêt d'un an. Son transfert de Lens à Crystal Palace a été estimé à 20 millions de livres (environ 23 millions d'euros).