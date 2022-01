Penalty manqué, fin de match sifflée à la 85ème: à la CAN, le Mali bat la Tunisie dans un match rocambolesque

La compétition se poursuit à la CAN. Cet après-midi, la Tunisie affrontait le Mali, et malheureusement, les buts n'ont à nouveau pas été nombreux.



Dans cette rencontre du groupe F, c'est le Mali qui en est sorti vainqueur grâce à un but sur penalty d'Ibrahima Koné, juste après la mi-temps. La Tunisie passera la deuxième mi-temps a poussé pour tenter de revenir, mais sans succès. Ils passeront tout de même proches de l'égalisation quand à un quart du terme, l'attaquant Wahbi Khazri obtient un pénalty. Le joueur de Saint-Etienne voudra se faire justice lui-même, mais manquera son envoi, détourné brillamment par le gardien malien.



Les Maliens se sont donc imposés sur un score arsenal, 1-0: déjà le 7ème en seulement 10 matchs disputés !

Un arbitrage venu d'ailleurs

Autre fait important, l'arbitrage très étrange de Monsieur Janny Sikazwe. Alors qu'il reste encore 5 minutes dans le temps règlementaire, l'arbitre siffle la fin du match... avant de se raviser et de siffler la fin définitive à la 89ème, alors que plusieurs changements ont été effectués et que la VAR a même été consultée. Probablement une fin de tournoi pour l'arbitre zambien, durement critiqué pour sa prestation.

Le second match du groupe F se jouera à 17 heures. Il opposera la Mauritanie à la Gambie.