Pep Guardiola est confiant: "Je suis presque sûr que Kevin De Bruyne sera le nouveau capitaine"

Manchester City se prépare à lancer sa saison 2022-23. Les Skyblues affrontent ce samedi Liverpool dans le Community Shield, qui décerne le premier trophée de la saison.

Pour cette nouvelle saison, Kevin De Bruyne portera l'étiquette de joueur le plus ancien du groupe. En effet, avec les départs de Fernandinho (au Brésil) et de Raheem Sterling (à Chelsea), De Bruyne est le joueur présent depuis le plus de temps de l'effectif.

Arrivé à l'été 2015, le Belge s'apprête à commencer sa 7e saison sous la vareuse bleu ciel dans la peau du véritable patron de son équipe. Déjà porteur du brassard de capitaine à plusieurs reprises les saisons précédentes, De Bruyne pourrait recevoir l'honneur d'être le capitaine n°1 de son équipe. "Nous n’avons toujours pas pris de décision. Je pense que les joueurs décideront la semaine prochaine" a expliqué le coach espagnol en conférence de presse. Sous Guardiola, ce sont les joueurs et le personnel qui choisissent le groupe de cinq capitaines pour la saison à venir. En 2020, De Bruyne était déjà vice-capitaine.

Déjà leader incontestable sur le terrain, De Bruyne s'est taillé un statut de patron qui lui a valu d'être élu à deux reprises comme 'meilleur joueur de l'année'. Son entraîneur, Josep Guardiola, est "presque sûr que ce sera Kevin De Bruyne [le futur capitaine]. Il est l’un des joueurs les plus expérimentés ici […], je suis sûr qu’il aura un rôle clé."

Avant le vote, Kevin aura une nouvelle fois l'occasion de montrer à tout le monde son immense talent lors du choc contre Liverpool ce samedi soir.