Pep Guardiola fête sa 500e victoire: son bilan est MONSTRUEUX

Samedi, en battant West Ham, deux buts à un, Manchester City a signé sa 20e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Un record pour un club anglais.

Cette victoire était également la 200e de l'entraineur Pep Guardiola à la tête des Skyblues. 200 victoires en 273 matchs. Avec cette performance, le Catalan devient le manager le plus rapide à atteindre cette barre avec un même club dans l'histoire du foot anglais. Le précédent record, détenu par José Mourinho a été pulvérisé, le Portugais avait signé sa 200e victoire après 309 matchs avec Chelsea. Son homologue de Liverpool, Jurgen Klopp en est à 300 matchs et 179 victoires.

Mieux encore, en plus d'être sa 200e victoire avec City, le 2-1 contre West Ham était aussi la 500e victoire de toute la carrière de coach de Guardiola. 179 matchs gagnés avec le Barça, 121 avec le Bayern et donc 200 avec City. Le tout en 681 matchs.

Plus on creuse dans les chiffres, plus la stupéfaction grandit. Sur ses 681 rencontres, Guardiola n'a perdu qu'à 77 reprises, soit seulement 11% de défaite. A l'inverse, avec sa 500e victoire, il signe un bilan incroyable de 73% de victoire. Le calcul est vite fait, il reste les 16% de matchs nuls pour avoir le compte juste et se rendre compte qu'avoir le natif de Santpedor comme entraineur vous donne 89% de chance de ne pas perdre un match.

Plutôt pas mal.