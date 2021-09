Ce samedi, à 13h30, les Blues de Chelsea recevront Manchester City. Côté belge, cela signifie que nous aurons un fabuleux duel entre deux de nos meilleurs Diables Rouges: Romelu Lukaku d'un côté et Kevin De Bruyne de l'autre. Lukaku, justement, est la principale préoccupation de Pep Guardiola.

L'Espagnol, entraîneur des Skyblues, ne cache pas son respect immense pour le Diable Rouge, qui a retrouvé Chelsea cet été. "Je ne vais pas le cacher: Romelu Lukaku est un joueur du top niveau", a lâché le Catalan en conférence de presse. "Il a fait un grand pas en avant à Everton, avant de franchir une étape supplémentaire à l'Inter Milan. Antonio Conte sait rendre meilleur n'importe quel joueur qui travaille avec lui. Lukaku est revenu ici pour gagner la Ligue des Champions. Chelsea a toujours été fort, mais ils sont devenus encore plus forts avec lui. Sa façon de gérer les longs ballons, la façon dont les milieux offensifs et les ailiers jouent avec lui entre les lignes... Chelsea est meilleur que la saison dernière, c'est certain", a-t-il poursuivi.

De belles éloges lancées par Guardiola, qui voulait lui aussi attirer un attaquant cet été. Sans succès, puisque Kane, cible prioritaire, est resté à Tottenham. Une petite déception pour les Skyblues.