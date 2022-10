Pep Guardiola "se réjouit" de ce qu'il voit à Manchester... United: "Enfin, ils reviennent !"

Pep Guardiola en aurait-il marre de survoler la Premier League ?

En tout cas, même s'il est l'entraîneur de Manchester City, l'Espagnol "se réjouit" du niveau proposé par Manchester United en ce moment. En conférence de presse avant son match face à Leicester, Pep a glissé quelques jolis mots pour l'ennemi juré des SkyBlues, lui qui a dit "aimer" voir le niveau proposé par Manchester United lors de leurs dernières sorties face à Chelsea et face au Sherriff Tiraspol en Europe League.

"J'ai le sentiment que United est de retour", a-t-il clamé. "Enfin, ils arrivent ! J'ai vu des signaux positifs jeudi soir et lors de la première mi-temps contre Chelsea. Je me suis dit : 'j'aime bien cela', ce que je vois de leur part".

En fait, les troupes d'Erik Ten Hag reviennent un peu dans le coup et n'ont plus perdu depuis... la défaite 6-3 face au Manchester City de Pep Guardiola. Les Red Devils sont sur une série de 5 victoires et 2 nuls.