Petite bagarre avec Messi, fils oublié dans la chambre: l'incroyable soirée de Sergio Agüero après le sacre en Coupe du Monde

Sergio Agüero n'était pas sélectionné, fin de carrière oblige, mais il a vécu la coupe du monde de l'Argentine comme s'il faisait partie du noyau. L'ancien cadre de Manchester City et joueur du Barça était très présent lors des célébrations, montant sur la pelouse à de nombreuses reprises, notamment lors de la finale. Dans un live diffusé sur Twitch, l'Argentin a d'ailleurs révélé avoir vécu une soirée compliquée après le titre mondial.

Il a en effet décidé de boire à outrance, finissant totalement ivre avec les joueurs. Inquiet en raison des problèmes caradiaques de son ami, Lionel Messi est intervenu pour l'empêcher de faire n'importe quoi. "J’ai beaucoup bu, mais je ne mangeais pas, c’est pour ça qu’il m’a frappé. Nous étions champions du monde !", a même lancé l'Argentin. "À un moment donné, Leo s’est mis en colère et m’a dit ‘arrête'. Comment je pouvais arrêter ? Nous étions champions du monde. J’étais si heureux, je pense que mon cœur était dans un état parfait. Et parce que j’étais content, j’ai bu le double d’alcool".

Il a même failli décoller pour l'Argentine en oubliant son propre fils ! "Ils m’ont dit de me dépêcher de venir avec eux, que l’avion partait. J’étais prêt à partir avec les gars et puis je me suis souvenu que j’avais mon fils dans l’appartement, que je ne pouvais pas le laisser là. J’ai appelé Benjamin (son fils de 13 ans) et je lui ai dit que je le récupérais. J’étais tellement amoché que j’ai tout oublié !", raconte Agüero dans cette vidéo.

La célébration fut intense, visiblement.