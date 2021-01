Un ancien coéquipier de David Beckham nommé coach de son club de Miami

C'est le club qui l'a annoncé via son site, Phil Neuville sera le nouvel entraîneur de l'Inter Miami, le club de David Beckham.

Une nouvelle qui fera sourire les fans de Manchester United. Neuville et Beckham ont joué 273 matches ensemble (en club et sélection) et se connaissent depuis l'adolescence à l'époque où ils étaient au centre de formation de ManU.

Dans sa carrière de coach, Neuville était depuis 2018 l'entraîneur de l'équipe féminine d'Angleterre avec laquelle il est arrivé en demi-finale de la Coupe du monde (défaite 1-2 face aux lauréates américaines).

Dans une déclaration reprise sur le site du club, David Beckham s'est dit "très heureux du groupe de leadership que nous avons établi pour diriger l'équipe alors que nous tournons la page après notre saison inaugurale et nous avons hâte que Chris (Chris Henderson qui a été nommé comme directeur sportif, ndlr) et Phil nous rejoignent bientôt. Je connais Phil depuis que nous étions tous les deux adolescents à la Manchester United Academy. Nous partageons l'ADN du football après avoir été formés par certains des meilleurs leaders du football, et ce sont ces valeurs que j'ai toujours voulu véhiculer dans notre club".

Neuville s'est dit quand à lui "incroyablement ravi de cette opportunité de coacher l'Inter Miami et de travailler avec Chris et l'ensemble du groupe. C'est un très jeune club avec beaucoup de promesses et d'avantages, et je m'engage à me défier, mes joueurs et tout le monde autour de moi pour grandir et construire une culture de football compétitive dont nous pouvons tous être fiers".

Dans son équipe, le nouveau coach pourra compter sur des joueurs comme Blaise Matuidi ou Gonzalo Higuain.