Philippe Coutinho vient en aide à sa ville natale en pleine crise du coronavirus

L'international brésilien Philippe Coutinho a fait distribuer des biens de première nécessité dans sa ville natale de Rio de Janeiro pour soutenir ses compatriotes en période de coronavirus. Il s'agit de 20 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène qui ont été distribué dans deux quartiers défavorisés de la ville brésilienne.

Un des quartiers est la Favela Barreira do Vasco, qui abrite l'Estadio Sao Januario, le stade de Vasco de Gama, club où Coutinho a fait ses classes. L'autre est la Favela Mangueira, où le milieu de terrain offensif a grandi. "Je veux remercier Dieu qui m'a donné la chance d'aider les autres", a déclaré le milieu de terrain du FC Barcelone, prêté actuellement au Bayern Munich. "C'est le début d'une grande campagne. J'espère pouvoir aider encore davantage de personnes."

Sur les réseaux sociaux, on peut voir comment les habitants des favelas ouvrent les colis. Sur les emballages de produits tels que le riz, les haricots, les pâtes et le café, il y a une photo de Coutinho, des recommandations contre le coronavirus et le message: "Restez à la maison".