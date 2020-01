Pièces jaunes: Brigitte Macron et Didier Deschamps à Disney

Brigitte Macron et le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ont poursuivi l'opération Pièces jaunes 2020 à Disneyland Paris mercredi aux côtés d'enfants malades, appelant à "faire en sorte d'améliorer les conditions de travail" du personnel hospitalier.

"Ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures. Il faut penser à eux", a insisté Deschamps, parrain pour la 2e année consécutive des Pièces jaunes, opération en faveur des enfants hospitalisés de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par la femme du président Emmanuel Macron.

"On peut toujours faire mieux, améliorer les choses. Ils ont un rôle essentiel en étant au quotidien avec les patients. Pouvoir améliorer leurs conditions de travail, faire en sorte qu'ils soient suffisamment nombreux pour avoir des temps de récupération... On ne peut pas changer tout du jour au lendemain, mais on ne les oublie pas", a ajouté auprès de l'AFP le sélectionneur des champions du monde 2018.

Brigitte Macron, qui a pris cette année le relais de Bernadette Chirac à la tête de l'opération, a invité de son côté à renforcer dans les services pédiatriques "le lien avec la famille, le lien avec l'école", assurant aux quelques 300 enfants hospitalisés invités à Disneyland Paris, partenaire des Pièces jaunes, qu'ils étaient "entendus".

Accompagnée de Deschamps, son "footballeur préféré", d'artistes, notamment les chanteurs Vianney et Claudio Capéo, de la présidente de Disneyland Paris Natacha Rafalski et de l'animateur Jean-Luc Reichmann, la Première dame a appelé à "aider les aidants", en pleine crise du secteur hospitalier et alors que les syndicats et collectifs de soignants ont appelé à une nouvelle journée de grève et manifestations le 14 février.