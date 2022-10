Piscines, 2.720 mètres carrés, garage XXL: Cristiano Ronaldo fait construire la villa la plus chère du Portugal (photos)

Cristiano Ronaldo prépare son après-carrière. Selon le journal Marca, le Portugais de 37 ans sait que la fin de sa carrière approche et aimerait se réinstaller chez lui, au Portugal, une fois qu'il a raccroché les crampons. Mais pas n'importe où, puisque CR7 et sa famille auraient entamé un chantier colossal pour construire, ou plutôt rénover, la villa la plus chère de tout le pays.

Cette dernière, grande de 2720 mètres carrés, est située à Cascais, à 30 kilomètres environ de Lisbonne. Le bâtiment était en construction, mais Ronaldo l'aurait racheté pour la rénover complètement. Le coût total de l'opération ? 21 millions d'euros. La maison comprendra des piscines, intérieures et extérieures, mais aussi d'énormes jardins et un garage capable d'accueillir une trentaine de voitures. Il y aurait même une annexe dédiée aux activités de la compagne de CR7, Georgina Rodriguez.

Les travaux seraient prévus pour s'achever en 2023.