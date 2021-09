Il aura coûté près de 500 MILLIONS d'euros: le premier contrat de Neymar au PSG vient d'être révélé

En 2017, le FC Barcelone perdait Neymar. Le joueur brésilien rejoignait le PSG contre 222 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Une opération qui a changé le paysage footballistique et ses mercatos, devenus une course à la surenchère. Et ce n'est pas mieux pour les contrats.

Le journal El Mundo vient en effet de dévoiler les 19 pages signées par Neymar à l'époque, en 2017. Sachez-le d'entrée: les termes de son bail actuel n'auraient que peu changé, si ce n'est au niveau fiscal et une légère réduction salariale en raison de la crise sanitaire.

Son salaire brut est fixé à 3,07 millions d'euros. A ce montant de base, le PSG ajoute une prime de 541.680 euros brut selon ses performances. Soit 375.000 euros net. Dans le contrat, le PSG stipule clairement que son salaire net, après imposition, est fixé à 2.125.000 euros. Sachant qu'il avait signé pour 5 ans, Neymar a donc perçu très exactement 216.672.000 euros brut depuis son arrivée au PSG. Rien que ça. A cela, vous ajoutez le montant de sa clause et vous obtenez une dépense pharamineuse de 489 millions d'euros. Heureusement que les rentrées commerciales sont intervenues.

Le contrat comprend aussi certaines informations surprenantes. Le PSG garanti ainsi de prendre en charge les éventuelles modifications fiscales et a décidé de domicilier fiscalement le joueur à l'étranger, s'offrant ainsi 50% d'imposition en moins. Une option pour une sixième saison était aussi présente, avec une augmentation salariale, à hauteur de 50,5 millions d'euros par an.