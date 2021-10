La révolution commence: des fédérations veulent QUITTER la FIFA si la Coupe du Monde se joue tous les deux ans

Certaines fédérations européennes de football pourraient quitter la fédération internationale (FIFA) en raison d'une divergence de point de vue concernant la possibilité de voir la Coupe du monde se tenir tous les deux ans. Plusieurs sources l'ont indiqué à l'agence de presse allemande DPA.

Selon ces sources, plus d'une douzaine d'associations nationales pourraient quitter la FIFA si le Mondial venait à devenir un rendez-vous biannuel à partir de 2026. L'UEFA et la CONMEBOL, les associations européenne et sud-américaine, s'opposent à ce changement radical présenté il y a quelques mois par l'ancien entraîneur Arsène Wenger, désormais responsable du développement à la FIFA.

Le Comité international olympique (CIO) a lui aussi fait part de ses inquiétudes, estimant que cela pourrait nuire à beaucoup d'autres sports. Une réunion de la FIFA prévue ce mercredi abordera, entre autres, cette problématique. Son président Gianni Infantino aurait d'ailleurs eu des contacts avec les fédérations européennes quant à la révision, à partir de 2024, du calendrier international.

Les statuts de la FIFA permettent aux associations membres de quitter la fédération internationale à la fin de chaque année civile après avoir donné leur préavis. Un pays européen pourrait, par exemple, continuer à jouer les compétitions de l'UEFA, comme l'Euro, mais pas celles organisées par la FIFA, à l'instar du Mondial.