Polémique autour d'un déplacement Paris-Nantes effectué en avion par le PSG: la réaction ironique de l'entraîneur Galtier passe mal...

La sortie de l'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier qui a proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile", plutôt qu'en avion comme elle l'a fait ce week-end pour se rendre à Nantes, a fait réagir lundi en pleine polémique sur les jets privés et leur impact sur le climat.

A la veille du match le plus important depuis son arrivée cet été à la tête du Paris SG, contre la Juventus Turin, en Ligue des champions, Galtier a été sommé de s'expliquer sur le choix du club parisien de faire le trajet aller-retour Paris-Nantes en avion.

"Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", a-t-il lancé tout sourire.

La question a provoqué l'incrédulité, puis le rire de l'attaquant star Kylian Mbappé, assis aux côtés de Galtier.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a aussitôt réagi à cette déclaration en interpelant l'entraîneur du Paris SG sur les réseaux sociaux: "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?@PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV", a-t-elle tweeté.

C'est ensuite la maire de Paris Anne Hidalgo qui a critiqué les propos de l'entraîneur des champions de France en titre.

"Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c'est Paris @PSG_inside @PierreRabadan @egregoire @David_Belliard", a écrit sur son compte Twitter la maire de Paris.

Le PSG s'était fait tancer dimanche par le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch pour avoir utilisé l'avion plutôt que le train pour se rendre à Nantes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (3-0), samedi, expliquant que la SNCF proposait une offre adaptée aux besoins du club.

"Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs: sécurité, rapidité, services et éco mobilité", a-t-il suggéré dans un tweet en réaction à une vidéo du milieu de terrain italien Marco Verratti dans l'avion du PSG postée sur les réseaux sociaux.

Le patron du TGV a ainsi apporté sa contribution au débat sur l'usage de l'avion, et en particulier celui des jets privés qui a récemment fait rage au sein de la classe politique française. Certains à gauche et chez les écologistes souhaitent fortement l'encadrer en raison de l'impact carbone d'un tel mode de transport.

Vendredi, l'association altermondialiste Attac pointait du doigt l'attitude du joueur du PSG Lionel Messi dont le jet privé a effectué 52 vols depuis le mois de juin, "soit 1.502 tonnes de CO2". "C'est autant qu'un Français en 150 ans", soulignait l'organisation, appelant elle aussi à réguler l'utilisation des jets privés.

Terriblement polluants, les jets privés utilisés notamment par des milliardaires et célébrités font l'objet d'une polémique depuis quelques semaines, les défenseurs de l'environnement appelant à leur encadrement voire à leur interdiction.