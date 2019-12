Polémique en France: ces chroniqueurs taclent Marquinhos, forfait pour assister à l'accouchement de sa femme (vidéo)

Les chroniqueurs de L'Equipe du Soir ont décidé de tacler Marquinhos, forfait pour le match du PSG ce weekend après la naissance de son deuxième enfant. Une sortie très critiquée, qui a forcé la chaîne à s'excuser.

Vendredi, le défenseur brésilien du PSG, Marquinhos, a accueilli avec sa compagne Enrico, le deuxième fils du couple. C'est Carol Cabrino, la femme du joueur, qui a annoncé la nouvelle au travers d'une photo postée sur les réseaux sociaux. Une image magnifique sur laquelle peut se lire le bonheur de la petite famille.

Pour assister à l'accouchement, Marquinhos a loupé l'entraînement de vendredi, ce qui a été accepté sans broncher par le club. Il a aussi décidé de rester aux côtés de sa famille et de ne pas disputer le match prévu ce soir face à Montepellier. Une décision légitime, mais qui n'a pas été acceptée par tout le monde.

Hier soir, les chroniqueurs de L'Equipe du Soir ont abordé le sujet. Le présentateur a d'abord ironisé sur la situation, affirmant que "ça y est, le PSG est un grand club". Guy Roux, ancien entraîneur, a poursuivi avec des propos inutiles. "Ce sont les hommes qui accouchent maintenant? Il n’y a pas de médecin à Paris pour la faire accoucher cette dame?", a demandé le Français, dans l'hilarité générale. "Il va donner le sein maintenant Marquinhos", répond immédiatement Bertrand Latour.

Des propos qui ont fait exploser les réseaux sociaux, qui ont dénoncé une sortie jugée inacceptable. La chaîne a réagi dans la journée. "L’Équipe du Soir, Olivier Ménard et ses chroniqueurs présentent leurs plus sincères excuses suite aux propos déplacés tenus sur le forfait de Marquinhos pour le match du PSG ce soir. La chaine l’Equipe souhaite à Marquinhos, sa femme et toute leur famille beaucoup de bonheur", a publié la chaîne sur les réseaux sociaux.

Pas certain que Marquinhos n'oublie cet épisode.



