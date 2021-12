Polémique en Italie après un but annulé pour un hors-jeu inattendu (vidéo)

L'affiche de la 18e journée de la Serie A entre l'AC Milan et Naples s'est terminée par la victoire 0-1 des visiteurs. Au coup d'envoi, Alexis Saelemakers et Dries Mertens étaient sur le banc, ils sont montés au jeu en seconde période. Au classement, les Naples (2e) et Milan (3e) comptent 39 points, quatre de moins que l'Inter Milan.

A Milan, Stefano Pioli a opté pour une attaque avec Zlatan Ibrahimovic en pointe soutenu par le trio Junior Messias, Brahim Diaz et Rade Krunic. A Naples, Luciano Spalletti a modifié son dispositif en raison des nombreuses absences et a tablé sur Andrea Petagna en attaque avec Hirving Lozano, Piotr Zielinski et Eljif Elmas dans son dos. Un bon choix puisque sur un coup de coin tiré par Zielinski, Elmas a ouvert la marque (5e, 0-1).

Après ce but, Milan a gagné des mètres mais a éprouvé du mal à se rendre dangereux si ce n'est que sur un coup de tête d'Ibrahimovic (18e). La seconde période a débuté sur un rythme nettement plus élevé: Milan était continuellement à l'attaque et s'exposait au contre de Naples auquel il laissait pas mal d'espace. C'est dans ce contexte que Saelemaekers est monté au jeu à la place de Krunic (63e). Les Rossoneri sont passés plusieurs fois près de l'égalisation mais avec Mertens à la place de Petagna (78e), les Napolitains ont tenu le coup.

Mais les Milanais ont aussi été privés d'un but inscrit par Kessié. L'arbitre et le VAR ont en effet déjugé l'action après un hors-jeu d'Olivier Giroud. Au sol, le Français était en effet hors des limites, mais ne semblait pas avoir pris part à l'action. "?Finalement, ils diront que sa position de hors-jeu est active. Mais si le joueur est au sol et ne fait rien pour intervenir, comment peut-il gêner le défenseur ? Juan Jesus n'est pas gêné par Giroud : désolé, l'équipe ne méritait pas de perdre ce match", a lâché l'entraîneur milanais sur DAZN après la rencontre.