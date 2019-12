Polémique en Italie: le Corriere dello Sport réagit aux accusations de racisme après sa Une "Black Friday"

Au lendemain de la polémique provoquée par la parution de sa Une "Black Friday", le quotidien sportif italien a ce matin consacré à sa défense sa Une et deux pages et a dénoncé "un lynchage".

C'est l'affaire de cette fin de semaine en Italie. Jeudi matin, la Une du Corriere dello Sport affichait les photos de Romelu Lukaku et de Chris Smalling avec comme titre "Black Friday". A la veille de la rencontre opposant l'Inter à la Roma, le quotidien voulait mettre en avant les deux joueurs qui se sont connus à Manchester United. Une décision maladroite, surtout dans le contexte actuel de la Serie A. Les affaires de racisme sont en effet récurrentes dans le championnat depuis le début de saison.

Hier, Romelu Lukaku a réagi sur Twitter en parlant "d'Une la plus stupide qu'il ait vu de sa carrière". Les deux clubs ont quant à eux décidé d'interdire l'accès à leur centre d'entraînement aux journalistes du quotidien jusqu'au mois de janvier

Ce vendredi, le Corriere dello Sport a réagi via sa Une et deux pages. Le quotidien sportif titre "C'est nous qui sommes racistes?" au milieu de plusieurs photos d'archives traitant du sujet. Le journal se définit comme "ennemi du racisme" et juge que son titre de la veille a été "perverti par la mauvaise foi des réseaux sociaux et des sites internet."

Le quotidien conclu en s'excusant envers Lukaku et Smalling: "Ce sont deux professionnels extraordinaires que nous ne souhaitions pas blesser."