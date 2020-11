Positif au coronavirus et confiné, Edin Dzeko parle à ses enfants... avec la buée d'une vitre (vidéo)

Edin Dzeko a eu droit à une mauvaise surprise, lui qui a été testé positif au covid-19 il y a seulement quelques jours. L'attaquant de la Roma sera donc privé du match de ce weekend face au Genoa mais surtout de la trêve internationale.

Comme tout le monde, le joueur est appelé à rester chez lui et à ne plus entrer en contact avec qui que ce soit. Ce qu'il fait parfaitement. Le prouve cette petite vidéo partagée par sa compagne. On y aperçoit les enfants du joueur lui adresser des messages en écrivant sur la buée de la fenêtre qui les sépare de leur papa.

Une séquence qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux !

