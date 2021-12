Positif puis négatif au covid-19, Thibaut Courtois contraint de s'entraîner... dans son jardin (photos)

Thibaut Courtois n'a pas perdu de temps. Après avoir été testé positif au covid-19, le Diable Rouge a révélé avoir été testé négatif deux fois dans la foulée. En attendant l'aval pour retrouver ses coéquipiers, le joueur belge a décidé de garder la forme avec un entraînement privé, dans son jardin.

Sur Instagram, le gardien a ainsi partagé des vidéos de ces moments inattendus. On le voit effectuer plusieurs arrêts, mais aussi rigoler à la chute d'un de ses amis, en charge de frapper au but. Un entraînement aussi drôle qu'efficace, on dirait.