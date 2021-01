Positifs au coronavirus, cinq joueurs de Manchester City manqueront le choc contre Chelsea et une demi-finale de coupe

Manchester City sera privé de cinq joueurs testés positifs au coronavirus pour son match de Premier League dimanche à Chelsea, a déclaré vendredi l'entraîneur Pep Guardiola.

Quatre cas positifs avaient été révélés lors d'un test effectué le jour de Noël, parmi lesquels Kyle Walker et Gabriel Jesus. D'autres examens pratiqués trois jours plus tard, le lundi, avaient révélé trois cas supplémentaires et conduit au report du match prévu le soir même à Everton.

"Cinq joueurs sont à l'isolement pour dix jours. La première fois c'était quatre personnes dont deux joueurs et la deuxième trois joueurs", a dit Guardiola vendredi sans révéler l'identité de ces trois derniers.

Les absents manqueront aussi la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester United mercredi. La décision de reporter le match contre Everton avait été critiquée car City disposait des quatorze joueurs en état de jouer que requiert le règlement.

Le club hôte avait annoncé qu'il demanderait une explication. Mais Guardiola a estimé que jouer ce match aurait fait courir le risque aux joueurs d'Everton d'être contaminés par les siens. "J'ai appelé Carlo Ancelotti (l'entraîneur d'Everton) pour lui annoncer la situation car nous pouvions jouer. Mais que ce serait-il passé si d'autres joueurs avaient été contaminés pendant notre voyage en bus?", a-t-il dit. "Le jour précédent, nous avions tous été en contact. Que serait-il arrivé si des joueurs d'Everton avaient été contaminés par nous?", a-t-il ajouté.

