Pour annoncer sa prolongation, ce coach néerlandais propose... un faux discours royal (vidéo)

Hans De Koning sera également entraîneur du club néerlandais de football du VVV-Venlo l'année prochaine. La formation qui évolue en Eredivisie a annoncé lundi que le contrat avec l'entraîneur de 60 ans sera prolongé d'un an. Le 19 décembre dernier, De Koning a succédé à Robert Maaskant, qui avait été licencié le 11 novembre.

Le VVV est resté invaincu lors des sept premiers matchs après la trêve hivernale et s'est hissé à la 13e place. Il s'agit maintenant du classement final après que la compétition a été arrêtée définitivement aux Pays-Bas, en raison de la crise du coronavirus. "Lorsque j'ai été approché à la fin de l'année dernière pour rejoindre le VVV-Venlo, j'ai eu un très bon pressentiment", déclare De Koning sur le site web du club. "Bien sûr, il y a eu un grand défi en termes sportifs. Mais j'étais convaincu que nous pouvions faire le travail avec la sélection, le staff et tout le monde autour du club. Et nous l'avons fait".

De Koning a été gardien de but à l'AZ 67 et au FC Twente. Il a travaillé comme entraîneur dans plusieurs clubs néerlandais à partir de 1993. Le FC Volendam fut son dernier poste (entre octobre 2018 st juin 2019) avant d'arriver au VVV Venlo.