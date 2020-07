Pour cet ancien joueur de Tottenham, Manchester City ferait bien de recruter Jan Vertonghen

Et si Jan Vertonghen restait en Angleterre ? Le défenseur des Diables Rouges, qui a accepté de jouer jusqu'en fin de saison chez les Spurs malgré l'expiration de son contrat, mériterait de rejoindre un autre ténor du championnat. C'est ce qu'en dit un ancien joueur de Tottenham.

L'avenir de Jan Vertonghen est encore flou. Le défenseur central, qui est en fin de contrat à Tottenham, sera très courtisé cet été. S'il a déjà quelques pistes à sa disposition, le Belge pourrait aussi suivre l'idée de Jermaine Jenas. Cet ancien joueur de Tottenham a expliqué sur la BBC qu'il verrait bien Vertonghen... à Manchester City.

La raison ? La situation financière du club mancunien. "Manchester City risque de ne pas pouvoir jouer en Europe pendant 2 saisons à cause du fair-play financier et manquerait donc d’un atout important pour attirer des joueurs. Financièrement, il n’aurait plus les mêmes armes non plus", a-t-il déclaré. Selon lui, des profils comme ceux de Vertonghen, dont le transfert ne coûterait pas un centime, sont donc très intéressants pour eux.

Reste à savoir ce qu'en penseront les principaux intéressés...