Pour le conserver au club, l'AC Milan lance un fameux défi à Zlatan Ibrahimovic

L'avenir de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan n'est pas encore très clair. Le Suédois a signé un contrat de six mois l'hiver dernier et sera théoriquement libre le 30 juin. Mais le club italien comte bien conserver son attaquant, auteur de 3 buts et une passe décisive en neuf apparitions cette saison.

Paolo Maldini, le directeur technique milanais, a confirmé la volonté du club de conserver son joueur. Le club a d'ailleurs tout prévu, offrant une motivation complémentaire à Ibrahimovic au travers d'une clause spécifique. "Il a un contrat de six mois avec une clause de renouvellement automatique si nous nous qualifions en Ligue des Champions", a-t-il expliqué à Sky Italia. Pour ce faire, le club doit intégrer le top 4. Les Lombards pointent au 7ème rang du championnat, à 9 points du dernier ticket pour la C1, à 13 matchs de la fin de la saison.



"Si nous n'y sommes pas, nous nous mettrons avec lui autour d'une table. Il y a peu d'avant-centres disponibles, les plus forts dans déjà dans des grands clubs et ont en moyenne 30 ans. Nous n'avons pas le pouvoir financier du PSG, nous ne pouvons dépenser autant d'argent pour un jeune attaquant ayant déjà fait ses preuves", a ensuite détaillé Maldini.

Reste à tout donner pour relever le défi et rejoindre la Ligue des Champions, histoire d'éviter de longues discussions...