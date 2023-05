Pour le meilleur... et pour le pire? Le roi Thierry Henry propose des idées pour "révolutionner" le football

Le légendaire attaquant, devenu consultant pour la télévision britannique, a été décoré "roi d'un jour" hier soir, au moment d'analyser, sur CBS, le match de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'Inter. Dôté d'une robe rouge et d'une couronne, Thierry Henry a pu s'exprimer à propos de nouvelles lois qu'il mettrait en vigueur dans le monde du foot.

Donner plus de responsabilités aux arbitres

Premièrement, l'ancien membre du staff des Diables Rouges souhaiterait mettre fin à la perte de temps. "Lorsqu'une équipe refuse de jouer - gain de temps, botter en touche... - l'arbitre peut donner un coup franc comme au rugby, à 22 mètres du but, vous pouvez mettre le ballon où vous voulez", exprimé le Français. Arrêter le chrono comme cela se fait dans les autres sports serait certainement plus facile, mais le roi Henry n'en a que faire :"Jouez au football, c'est ma règle."

Et en parlant des arbitres, Titi a une autre idée les concernant : l'obligation de transparence. "Les arbitres doivent venir après le match et parler à la presse, s'il vous plaît, et porter un micro", a-t-il déclaré. "Je peux comprendre que quelqu'un explique : 'Voilà ce que j'ai vu, j'ai fait une erreur'. En général, on passe à autre chose. Ce qui me dérange c'est que les arbitres ne s'expliquent pas, ils vont se cacher."