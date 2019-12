Premier League - Everton licencie Marco Silva

(Belga) Everton a décidé de se séparer de son entraîneur portugais Marco Silva, a indiqué jeudi le club de Premier League, au lendemain d'une large défaite (5-2) contre le rival Liverpool, l'autre club de la ville.

"Everton Football Club confirme que l'entraineur Marco Silva a quitté le club", est-il écrit dans le communiqué des Toffees, actuellement en position de relégables à la 18e place du championnat d'Angleterre. "Le président et le staff souhaitent le remercier pour ses 18 mois à nos côtés. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir". C'est l'Ecossais Duncan Ferguson, ancien attaquant d'Everton (1994-1998 puis 2000-2006) aujourd'hui âgé de 47 ans, qui assurera l'interim. Il sera sur le banc ce samedi après-midi à l'occasion de la réception de Chelsea. Le nom de David Moyes, qui a dirigé l'équipe entre 2002 et 2013, est sur toutes les lèvres. Marco Silva, 42 ans, a passé 18 mois à la tête d'Everton, finissant la saison précédente à la 8e place et manquant la qualification pour une Coupe d'Europe. Le Portugais de 42 ans a entraîné Estoril (2011-2014) le Sporting Portugal (2014-2015) et l'Olympiacos (2015-2016), avant de débarquer en 2017 en Angleterre, où il a déjà dirigé trois équipes: Hull City (2017), Watford (2017-2018) et Everton. Marco Silva subit ainsi le même sort que ses collègues Mauricio Pochettino, Unai Emery et Quique Sanchez Flores à Tottenham, Arsenal et Watford. (Belga)