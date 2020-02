Premier League: Manchester City - West Ham reporté à cause de la tempête Ciara

Le club de Manchester City a décidé, avec l'accord de West Ham, de reporter le match de la 26e journée de Premier League qui devait se tenir dimanche en raison de la tempête Ciara.

"En raison des conditions météorologiques extrêmes et qui se dégradent, et dans l'intérêt de la sécurité des supporters et du personnel de sécurité, le match du jour a été reporté", annonce le club mancunien dans son communiqué.

"Cette décision a été prise par le responsable de la sécurité de Manchester City après avoir consulté les actionnaires du club et les dirigeants de West Ham", ajoute-t-il.

En revanche, l'autre match prévu dimanche entre Sheffield United et Bournemouth semble lui devoir se tenir, bien que Manchester et Sheffield ne soient distants que d'une cinquantaine de kilomètres.

Les transports aérien, ferroviaire et maritime étaient perturbés dimanche au Royaume-Uni, balayé par la tempête Ciara, avec de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h.

Le service météorologique britannique (Met Office) a placé en alerte orange pour le vent une partie du Royaume-Uni jusqu'à 21H00 (locales et GMT) dimanche, dont l'Angleterre, où se trouve la capitale Londres, et le Pays de Galles.