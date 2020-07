Le superbe retourné de Danny Welbeck (vidéo)

On l'avait presque oublié: l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United, Danny Welbeck, qui s'est engagé avec Watford en août 2019, a inscrit un superbe but mardi soir lors de la 34e journée de Premier League.

L'équipe de Christian Kabasele (17e) a remporté une victoire capitale dans la course au maintien contre le dernier, Norwich (2-1), notamment grâce à un superbe retourné de Welbeck, qui lui permet de prendre 4 longueurs d'avance sur la zone rouge.

Le joueur de 29 ans, ex-grand espoir du foot anglais (42 sélections, 16 buts), s'était engagé librement l'été passé à la fin de son bail avec Arsenal.

En cinq saisons sous le maillot des Gunners, marquées par des blessures à répétition, Welbeck n'a inscrit que 16 buts en championnat. Sa dernière saison à Arsenal, l'attaquant n'avait disputé que huit matches, pour un seul but, après une blessure à une cheville en novembre.

Danny Welbeck est également passé par Manchester United, son club formateur qui l'a révélé, et Sunderland, où les Mancuniens l'avaient prêté avant son explosion au plus haut niveau.