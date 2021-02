9 victoires en 9 matches: le mois de janvier de Manchester City est MONSTRUEUX

Avec 9 victoires en autant de matches, Manchester City a parfaitement géré son mois de janvier.

Après un début de saison en dents de scie, les Citizens ont parfaitement rectifié le tir. Interrogé à se sujet, Pep Guardiola, l'entraîneur des Skyblues a expliqué les meilleurs résultats de son équipe par le fait que ses joueurs courent... moins.

"Quand la situation se complique, tous les entraîneurs ont tendance à dire que l'équipe doit se battre plus, doit courir plus, doit montrer plus de caractère. J'ai toujours pensé le contraire. Nous, on ne jouait pas bien parce qu'on bougeait trop, on courait trop. Tout est une question de positionnement. Si tu n'es pas placé au bon endroit, tu dois faire une course, et au moment opportun. Mais quand tu es placé là où tu devrais être, le ballon t'arrive tout de suite dans les pieds. Et quand on perd le ballon, on est bien placé pour les phases de transition. Ainsi, notre jeu est plus rapide".

Dans les chiffres, le mois de janvier a été radieux pour l'équipe de Kevin De Bruyne: 9 matches et 9 victoires. 24 buts inscrits pour seulement 2 encaissés et surtout 11 buteurs différents. Notre Diable Rouge, qui est actuellement blessé, s'est illustré en marquant un but. La médaille de meilleur buteur du mois est à mettre autour du coup d'Ilkay Gündogan avec ses 5 pions.

Actuellement 1er au classement, 3 points devant Manchester United et avec un match en moins au compteur, Manchester City est en très bonne voie pour décrocher le titre en fin de saison. Cependant, il faudra se battre jusqu'au bout, comme souvent en Premier League. Avec encore 18 matches à jouer en championnat et surtout un mois de février capital (City affronte Liverpool (3e) le 7 puis Tottenham (6e) le 13, ensuite Arsenal (10e) le 21 et termine avec West Ham (5e) le 27), le chemin est encore long vers le 7e titre de champion de l'histoire du club.