Fin du suspense: Pep Guardiola prolonge son contrat à Manchester City

Pep Guardiola a prolongé de deux ans, jusqu'en 2023, son contrat avec Manchester City, a annoncé jeudi le club de Kevin De Bruyne.

L'entraîneur catalan est arrivé à Manchester City en 2016. Sous ses ordres, les Citizens ont remporté deux titres de champion, une Coupe d'Angleterre et trois Coupes de la Ligue anglaise, mais rêvent encore d'un premier succès en Ligue des Champions.

"Depuis qu'il a rejoint Manchester City, Pep a eu un effet transformateur sur le style de jeu du club et a mené l'équipe à huit trophées majeurs, établissant une série de records significatifs, toujours en cours de route", a indiqué le club sur son site internet. "Au total, l'équipe a remporté 181 des 245 matchs qu'elle a disputés sous sa direction, soit un taux de victoire de 73,87 %. Le séjour actuel de cinq ans de Pep est déjà le plus long engagement qu'il ait pris envers un club de football depuis qu'il est devenu manager en 2008 - et cette prolongation lui permettra de dépasser Joe Mercer et de le placer en deuxième position sur la liste des managers les plus anciens du club pour l'après-guerre".

Avant de prendre place sur le banc de City, Guardiola, 49 ans, avait entraîné le FC Barcelone (2008-2012) et le Bayern Munich (2013-2016), décrochant, entre autres, deux Ligues des Champions (2009, 2011), trois titres de champion (2009, 2010, 2011) et deux Coupes du Roi (2009, 2012) avec le Barça et trois titres (2014, 2015 et 2016) et deux Coupes d'Allemagne (2014, 2016) avec le club allemand.

"Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste à l'idée d'aider Manchester City à le faire", a déclaré l'ancien Barcelonais après sa prolongation de contrat.