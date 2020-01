Premier League - Première victoire pour Arteta à la tête d'Arsenal, vainqueur autoritaire de ManU

(Belga) Arsenal a remporté le choc de cette 21e journée de Premier League en venant à bout de Manchester United (2-0) mercredi soir à l'Emirates Stadium. C'est le premier succès pour l'entraîneur espagnol Mikel Arteta, arrivé fin décembre.

Il n'y en a eu que pour les Gunners dans le premier acte. Après un premier tir mancunien signé Marcus Rashford, les Gunners ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à Nicolas Pépé (1-0, 8e). Les Londoniens, bien dans le rythme, ont dominé mais ni la volée de Pierre-Emerick Aubameyang, ni les tirs d'Alexandre Lacazette et de Lucas Toreira n'ont trompé David de Gea. Le portier espagnol, sauvé par son poteau sur une tentative de Pépé, a ensuite repoussé un corner sur Sokratis, qui ne s'est pas fait prier pour doubler la mise (2-0, 42e). Grâce à une bonne prestation de ses défenseurs David Luiz et Sokratis, Arsenal n'a jamais été inquiété par les Mancuniens en deuxième mi-temps. Après quatre défaites de rang à domicile, les Gunners débutent l'année 2020 de la meilleure des manières. Ce succès leur permet de passer de la 13e à la 10e place (27 pts). L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, qui restait pourtant sur des victoires contre Newcastle et à Brunley, est 5e (31 pts) à cinq longueurs de Chelsea (4e, 36). Jeudi, la 21e journée se ponctuera par la réception de Sheffield United par l'autoritaire leader Liverpool. (Belga)