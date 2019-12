Premier League - West Ham se sépare de Manuel Pellegrini

(Belga) West Ham a annoncé que l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini avait été démis de ses fonctions "avec effet immédiat" samedi, après une défaite contre Leicester (2-1) qui laisse le club londonien aux portes de la zone rouge.

"C'est avec une grande déception que nous avons dû prendre cette décision. Manuel est un gentleman et cela a été un plaisir de travailler avec quelqu'un de son envergure", a commenté le président du club David Sullivan, cité dans le communiqué. "Néanmoins, il est devenu évident qu'un changement est nécessaire pour remettre le club sur les rails des ambitions de cette saison", a-t-il ajouté. Pellegrini est le 6e entraîneur démis de ses fonctions cette saison dans le championnat anglais. L'ancien entraîneur de River Plate, du Real Madrid (2009-2010) et de Manchester City (2013-2016), qu'il avait mené au titre de champion d'Angleterre en 2014, était sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Arrivé au début de la saison 2018, il était censé faire franchir un palier aux Hamers et les mêler à la lutte pour l'Europe. En début de saison, West Ham, qui avait investi notamment 40 M EUR sur l'avant-centre français Sébastien Haller et 28 M EUR sur l'Espagnol Pablo Fornals, était vu comme un prétendant possible au Top 6. Mais après un début de saison prometteur, l'équipe avait connu une crise de résultats et pointe à la 17e place de Premier League avec 19 points en 20 journées, une longueur devant la zone rouge seulement. West Ham compte un match en moins, mais il s'agit de la réception de Liverpool qui caracole en tête du classement avec 52 points pris sur 54 possibles. (Belga)