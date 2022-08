Prêt à tout pour que Liverpool soit champion: découvrez l'étrange technique de cette légende des Reds pour s'assurer du titre

En 2020, Liverpool est devenu champion d'Angleterre, plus de trente années après son dernier titre. Alors forcément, après autant d'attentes, on était prêt à beaucoup de choses du côté des Reds.

Bruce Grobbelaar, légendaire gardien zimbabwéen de Liverpool entre 1981 et 1994, a expliqué, dans une interview accordée à FourFourTwo, comment il avait apporté sa pierre à l'édifice du sacre de son équipe il y a deux ans. "En Afrique, si le terrain était maudit, tu pissais sur les poteaux", explique-t-il. "De fait, quand je suis revenu vivre en Angleterre, on m'a demandé de jouer un match de charité à Anfield. J'ai raconté l'histoire à Tage Herstad, le fan qui m'a invité, et il m'a dit : "Bruce, tu dois le faire, tu dois enfin lever la malédiction." Alors j'ai fait pipi dans une bouteille, j'ai tout versé sur les poteaux et la barre transversale aux deux extrémités."

Hasard ou pas, après avoir versé l'urine sur les montants des goals d'Anfield, Liverpool débutera une série d'invincibilité et gagnera finalement le championnat.