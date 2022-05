Privé de stade et direction la prison: l'énorme peine infligée au supporter qui a agressé le capitaine de Sheffield (vidéo)

L'histoire avait fait grand bruit en début de semaine. Alors que Nottingham venait de s'assurer une place en finale des play-offs pour la promotion en Premier League, un fan avait délibérément agressé le capitaine de Sheffield, l'équipe adverse. Billy Sharp, sonné, s'en était sorti avec des points de suture au niveau des lèvres. Identifié, l'auteur s'est finalement rendu, certain que les choses lui retomberaient dessus.

Selon The Sun, il a été jugé aujourd'hui et reconnu coupable d'agression caractérisée après avoir plaidé coupable. La justice anglaise a voulu en faire un exemple et l'homme de 30 ans, Robert de son prénom, a été condamné à passer 6 mois en prison. Il sera aussi privé de stade pour les 10 prochaines années.