Kylian Mbappé a failli inscrire le BUT de l'année (vidéo)

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue mercredi en humiliant Saint-Etienne (6-1) au Parc des Princes grâce notamment à un triplé de l'attaquant argentin Mauro Icardi.

Kylian Mbappé a failli inscrire un but extraordinaire: l'attaquant français, à l'entrée de la surface, reçoit un ballon un peu dans son dos, mais il tente alors un coup du foulard pour tenter de marquer. Le ballon s'élève et lobe le gardien adverse Jessy Moulin, mais ça passe à côté du but pour quelques centimètres...

Le club de la capitale, qui détient le record de titres dans la compétition avec huit trophées, renoue avec le dernier carré après avoir subi une élimination surprise dès les quarts de finale la saison passée face à Guinguamp.